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В Китае растут продажи новых автомобилей на рынке

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Это происходит в том числе и за счет программ по стимулированию спроса на автомобили, которые предоставляются на федеральном уровне и уровне регионов.

По статистике, только в сентябре на рынке КНР было реализовано 2 332 000 автомобилей, а этот показатель увеличился на 32,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За период с начала года объем рынка составил 16 млн 986 тыс. машин, а это на 14,2% больше. Аналитики прогнозируют, что за 2022 год китайский авторынок увеличится на 8% и в результате будет продано 23 млн машин.

Также аналитики уверены, что объемы продаж авто с электромотором увеличатся в 1,5 раза до 5 млн штук.

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