В «АльфаСтраховании» проанализировали данные по угонам автомобилей за период с начала года по сентябрь.

Статистика показывает, что в целом число автоугонов в сравнении с таким же периодом прошлого года сократилось. Чаще всего злоумышленников интересовал корейский кроссовер.

«АльфаСтрахование» признало кроссовер HYUNDAI Santa Fe самой угоняемой автомашиной в РФ, на долю которого пришлось 12% от общего числа автоугонов, пишут «РИА Новости».

С долей 7% на втором месте расположился Mitsubishi Outlander, а следом за ним в списке значатся Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Kia Sorento и Kia Sportage, у которых доля составила 4%.

Около 3% пришлось на угоны Hyundai Palisade, Hyundai Sonata и Lexus RX.