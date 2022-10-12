Компания Nissan решила избавиться от российских активов, в том числе и от производства автомобилей на заводе в Петербурге.

Nissan вслед за Toyota отказался от производства автомашин в Петербурге, пишет газета «Коммерсантъ», сообщая, что автопроизводитель намерен продать свои активы, в числе которых завод в Петербурге, ФГУП «НАМИ».

Опрошенные журналистами эксперты уверены, что на предприятии возможно организуют выпуск автомобилей, но произойдет это не ранее второго полугодия 2023 года.

Предполагается, что на заводе могут организовать выпуск российских, китайских или иранских машин. Как стало известно, накануне исполнительный комитет Nissan одобрил продажу российских предприятий ФГУП «НАМИ» для «будущих проектов по производству легковых автомобилей».

В ближайшие недели будет оформлена сделка, сумма ее не раскрывается. Однако, в условиях договоренностей есть право Nissan выкупить обратно ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в течение шести лет.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров (в ведении министерства и находится ФГУП «НАМИ») уточнил:

«В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места — а это около 2 тыс. сотрудников предприятия. НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. АвтоВАЗ будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти».