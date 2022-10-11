«Ред Булл» установил два рекорда в истории команды

Команда Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграла Кубок конструкторов в сезоне-2022, попутно установив два личных исторических рекорда.

После того, как на Гран-при Японии голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу, стало понятно, что и пилот «Ред Булл» и его команда досрочно обеспечили себе титулы по итогам сезона-2022. Ферстаппен и «Красные быки» стали недосягаемыми для конкурентов. При том, что в кампании этого года осталось провести еще четыре гонки.

Несмотря на досрочно оформленные титулы, команда «Ред Булл» и ее главная звезда – Ферстаппен, не собираются останавливаться на достигнутом. И уже на ближайшем Гран-при США, которое запланировано на 23-е октября на трассе в Остине голландец также будет главным фаворитом в борьбе за первое место на подиуме. Об этом свидетельствуют и котировки на итоги Гран-при США, которые предлагает официальный букмекер Бетера, в линии которого всегда есть широкий выбор объектов для пари на автоспорт. Согласно коэффициентам от беттинг-аналитиков, шансы Ферстаппена на очередную победу в сезоне равны сейчас 69% вероятности. Для сравнения – вероятность победы главного конкурента Макса – Шарля Леклерка из «Феррари», оценена лишь в 19% шансов.

Стоит отметить, что успех «Ред Булл» и Ферстаппена в Японии означал для команды еще и побитие собственного рекорда за все время выступлений в гонках Формулы-1. На трассе Сузука «Красные быки» оформили свое 14-е победное гран-при в кампании, чего ранее с этой командой никогда не случалось. Как сообщает Betonmobile.by, предыдущим рекордным показателем для «Ред Бул» были 13 выигранных гонок за сезон. А рекордсменом за всю историю «Королевских гонок» по количеству выигранных гран-при за кампанию является команда «Мерседес», которая в 2016-м году завоевала победы на 19-ти гран-при.

Превзойти этот результат в нынешнем сезоне «Красным быкам» уже не удастся, ведь в календаре осталось всего 4 гонки – в США, Мексике, Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Не стоит забывать о том, что у «Ред Булл» в 2022-м году случился уже пятый «чемпионский дубль», когда два пилота команды одновременно финишировали на двух самых высоких местах на подиуме. Это также новый рекорд австрийской «стайни», у которой до этого было максимум 4 «дубля» за сезон – в 2009, 2010 и 2013 годах.