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«Группа ГАЗ» запустила в производство электрическую версию GAZelle e-NN

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Электрическая GAZelle e-NN будет выпускаться для микроавтобуса, фургона, фургона-комби и бортового грузовика.

«Группа ГАЗ» запустила в производство электрическую версию GAZelle e-NN и даже озвучила стоимость, которая в полтора раза выше, чем цены на обычную модель.

Так, минимальный ценник на электрический вариант составит 6 млн рублей. Во всех версиях будет установлен электродвигатель на постоянных магнитах мощность 100 кВт с показателем крутящего момента 310 Нм.

Блок аккумуляторов на 48 кВт/ч обеспечит запас хода до 100 км, а при желании можно установить тяговую батарею, позволяющую увеличить запас хода до 200 км.

В электрической GAZelle e-NN также заявлена поддержка быстрой зарядки, которая запас хода до 80% пополнит за 30 минут. Кроме этого, в автомобилях ради экономии энергии установили предпусковой подогреватель и отопитель салона, работающие на дизельном топливе.

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