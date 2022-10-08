В РФ появились новые TOYOTA Land Cruiser по привлекательным ценам в октябре 2022 года

Официально японские автомобили в нашу страну из Японии не поставляют.

Но даже несмотря на это, на рынке представлены модели японской сборки и более того дилеры начали активно пополнять запасы и предлагать машины по привлекательным ценам.

Это стало возможным благодаря поставкам из Казахстана, откуда приезжают автомобили марок Toyota и Lexus, мало отличающиеся от тех, что предлагали в России.

Среди моделей японского автопроизводителя, поставляемых из Казахстана оказались: Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300, Lexus GX, LX и RX. В большинстве авто есть система Эра Глонасс и русифицированная версия мультимедийной системы.

Также имеется и официальная гарантия, которая будет действовать, если машину обслуживать у того же дилера, где и совершалась покупка.