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Новый лифтбек CHANGAN UNI-V может появиться на российском рынке

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Модельный ряд марки Changan в России может расширится за счет новой модели, которой окажется лифтбек Changan Uni-V.

Этот автомобиль может появится в продаже на российском рынке, но сроки выхода пока не названы. Впрочем, официально о выходе новинки в компании не сообщали.

Информация появилась благодаря онлайн-каталогу дилера «Авилон», где есть намек на начало продаж лифтбека.

По информации портала «Китайские автомобили», в каталоге даже была указана стоимость за версию Premium с 1,5-литровым 188-сильным двигателем, которая составила 2,8 млн рублей.

Сам автомобиль в стране еще не сертифицирован, поэтому говорить о скором выходе не приходится.

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