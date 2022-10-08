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Две трети новых автомобилей было ввезено из Китая в августе 2022 года

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В результате Китай стал лидером по импорту автомобилей в Россию.

Из КНР было поставлено 67,2% новых машин от общего показателя импорта, который составил 10,3 тыс. ед. На втором месте с долей 8,7% располагается Южная Корея, а третье место досталось Казахстану – 3,9%, сообщил «Автостат».

В первую пятерку еще вошли ОАЭ и Япония с показателями 3,7 и 3,6%. Говоря об автомобиля с пробегом, то таких в Россию ввезли 23,3 тыс. ед, и тут лидером оказалась Япония – 76% от всего объема.

Также подержанные машины привозят из Беларуси (5,3%), Армении (4,9%), Германии (4,7%), Южной Кореи (3,6%) и других стран.

Поставками новых автомобилей в основном занимаются юридические лица, тогда как подержанные машины ввозят физические лица.

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