Автоконцерн АВТОВАЗ выпустил сотни некомплектных автомашин LADA Granta и Niva

На заводе АвтоВАЗа продолжается производство автомобилей, однако все они остаются на площадке.

Как выяснил паблик Avtograd news, завод выпустил сотни автомобилей, но к дилерам они не добираются из-за того, что являются некомплектными. Все 100% выпускаемых машин – некомплектные.

В них нет многих компонентов, начиная от ремней безопасности, и заканчивая пучками проводом головной оптики и даже бамперов.

Такие компоненты отсутствуют во внедорожниках Niva, тогда как в Granta нет электроусилителя руля или эластичной соединительной муфты вала рулевой колонки Балаковского завода.