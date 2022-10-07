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Автоконцерн АВТОВАЗ выпустил сотни некомплектных автомашин LADA Granta и Niva

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На заводе АвтоВАЗа продолжается производство автомобилей, однако все они остаются на площадке.

Как выяснил паблик Avtograd news, завод выпустил сотни автомобилей, но к дилерам они не добираются из-за того, что являются некомплектными. Все 100% выпускаемых машин – некомплектные.

В них нет многих компонентов, начиная от ремней безопасности, и заканчивая пучками проводом головной оптики и даже бамперов.

Такие компоненты отсутствуют во внедорожниках Niva, тогда как в Granta нет электроусилителя руля или эластичной соединительной муфты вала рулевой колонки Балаковского завода.

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