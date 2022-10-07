На российском рынке недавно появился в продаже электрокар Zeekr 001, но в Китае уже готовят обновленный вариант модели.

Рестайлинговый электромобиль уже заметили во время испытаний на улицах КНР, а инсайдерам между тем удалось выяснить и некоторые подробности.

Так, обновлённый электромобиль GEELY Zeekr 001 получит запас хода 1 000 км, а зарядить аккумулятор получится за 10 минут.

Помимо этого обещано улучшенное оснащение, а также датчики автономного вождения. Внешне электрокар немного изменится, также некоторые изменения ожидают и в салоне.

Презентация обновленного GEELY Zeekr 001 должна состояться до конца года.