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Бренд EXEED начал продавать в РФ новую топовую версию кроссовера EXEED LX за 3,4 млн рублей

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В дилерских центрах марки EXEED стали предлагать новый вариант кроссовера EXEED LX.

Как рассказали в компании, они вывели на рынок России новую топовую модификацию кроссовера, которая получила ценник 3,4 млн рублей.

Версия с названием Prestige Plus оказалась на 100 тыс. рублей дороже обычного Prestige. У более дорого варианта предлагают расширенный список доступного оборудования.

Так, в комплектации заявлена новая премиальная система Sony с восемью динамиками, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений и предупреждения об уходе с занимаемой полосы.

Моторная гамма представлена 1,5-литровым трубированным бензиновым агрегатом мощностью 147 л.с., работающим с вариатором и переднеприводной системой.

Exeed
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