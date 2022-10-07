АЕБ: российский авторынок в сентябре 2022 года сократился на 60%

Падение продаж на автомобильном рынке продолжается.

В первый месяц осени российские автомобилисты купили 46 698 новых автомобилей, что на 59,6% меньше, чем годом ранее, следует из данных Ассоциации Европейского бизнеса.

За период с начала года россияне приобрели 506 661 автомобиль, что на 60% меньше. Аналитики агентства «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК» пишут, что в сентябре было продано 44 398 авто, что на 60,4% меньше.

Также добавлено, что в сравнении с августом в первый месяц осени было продано на 4% больше машин.

Лидером на авторынке остается LADA. Продажи российских автомобилей составили 17 490 штук, что на 9,8% больше. Chery оказалась на втором месте с результатом 3 850 машин, что на 9,6% меньше.

Kia стала третьей. Объёмы продаж этого бренда составили 3291 ед. (-80,7%). Haval оказалась на четвертом месте с показателем 3176 ед.(+3,6%), а на пятой строчке находится Hyundai – 2 808 шт. (-78,3%).

В Топ-10 российского авторынка также вошли: Geely (2780 ед., +3,3%), Renault (1576 ед., -81,7%), EXEED (1283 ед., рост в 7,4 раза), Toyota (1178 ед., -86,5%) и Volkswagen (946 ед., -86,5%).