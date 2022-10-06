«Ъ»: продажи автомашин на рынке РФ сократились на 60% в сентябре 2022 года

В первый месяц осени на российском рынке продолжилось падение продаж новых авто.

Как выяснила газета «Комерсантъ», продажи автомашин на рынке РФ сократились на 60% в сентябре 2022 года. Такой же показатель был и за период всего третьего квартала.

Самыми популярными автомобилями на рынке стали Lada, ГАЗ и УАЗ, а также китайские Chery, Haval и Geely.

А вот ранние лидеры рынка в лице Kia и Hyundai сдали позиции, а такие модели как Kia Rio и Hyundai Solaris уже даже не входят в топ-25 самых востребованных моделей.

Бренд LADA в сентябре показал рост продаж на 20% до 20,6 тыс. ед., а самой продаваемой стала LADA Granta, которая разошлась тиражом в количестве 13,4 тыс. шт.

У компании Changan продажи выросли на 74% до 789 экземпляров, а вот у Haval наблюдалась отрицательная динамика на 2% до 3,4 тыс. авто. Продажи Geely сократились на 4% до 2,5 тыс. ед.