АвтоВАЗ отказался от производства седана Lada Vesta Cross

Модель уже не представлена на официальном сайте АвтоВАЗа.

Внимание на то, что на сайте уже нет упоминаний о приподнятом седане, обратили журналисты «Лада.Онлайн». А вот Vesta SW, SW Cross, CNG и Sport все еще представлены на сайте.

Журналисты обратились в компанию за комментариями, где сообщили, что все актуальные версии модели указаны на сайте Lada.

Таким образом, можно предположить, что из модельного ряда помимо Lada XRay могут исключить и седан Lada Vesta Cross.

Впрочем, в планах АвтоВАЗа возобновить производство Vesta в следующем году. При этом ее выпуск будет осуществляться уже на предприятии В0 в Тольятти.