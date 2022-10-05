Wildberries: Спрос на автозапчасти в РФ увеличился в 23 раза с начала 2022 года

В прошлом месяце наблюдался резкий скачек спроса на автомобильные запчасти в России.

На это обратили внимание аналитики маркетплейса Wildberries, данные которых оказались в распоряжении РИА «Новости». Так, оказалось, что спрос на автозапчасти в РФ в сентябре увеличился в 23 раза с начала 2022 года.

Чаще всего россияне покупали детали корейских, японских и китайских марок. Особым спросом в прошлом месяце пользовались масляные, воздушные, салонные и топливные фильтры, свечи зажигания, предохранители, высоковольтные провода, тормозные диски и колодки, а также стойки стабилизатора и ступичные подшипники.

Самыми популярными деталями были запчасти для отечественных машин и популярных иномарок типа Renault Logan и Renault Duster, а также Hyundai Solaris и Kia Rio. Кроме этого, был замечен рост спроса на автомобильную продукцию из Канады, Дании, Турции, Чехии и Узбекистана.