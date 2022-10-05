«Ъ»: автодилерам в России не хватает продавцов автомашин с пробегом в 2022 году

Дилерские центы столкнулись с нехваткой сотрудников, причем нужны люди с опытом в продажах подержанных авто.

Так, «РОЛЬФ» расширяет штат в сегменте продаж и обслуживания автомобилей с пробегом. Нужны специалисты по продажам и выкупу машин, также требуются работники сервиса.

На фоне частичной мобилизации некоторые сотрудники покинули свои места, также выросло количество желающих продать транспорт.

Есть спрос и на подержанные авто, но предложений автомобилей до 7 лет сейчас резко сократилось, также наблюдается сокращение складских запасов авто, сданных по trade-in.

Директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков считает, что классический trade-in будет заменен на обмен used на used.

Скоро дилеры свои площадки для подержанных машин будут пополнять преимущественно за счет покупки моделей с «улицы», о чем рассказал Баскаков.