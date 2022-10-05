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Россияне поменяли европейские и японские авто премиум-класса на китайские автомашины

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Почему это происходит пояснил руководитель китайского бренда Exeed в России Геннадий Баранов.

В общении с журналистами «Московского комсомольца», Баранов рассказал, что россияне стали активно менять европейские и японские авто премиум-класса на китайские автомашины.

По статистике бренда Exeed, при покупке автомобиля 35-37% клиентов сдают по трейд-ин дорогостоящие европейские и японские модели.

При этом отмечается, что в данном случае речь не идет о сдаче старых 10- или 15-летних машин, так как по трейд-ин сдают более свежие экземпляры.

Опрос покупателей показал, что покупка китайской машины и сдача европейских и японских авто связано с очень высокими ценами на обслуживание и непрогнозируемыми перебоями с поставками запчастей.

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