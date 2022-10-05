Autonews: изъять автомашины у обычных граждан РФ могут только при военном положении

Объявленная частичная мобилизация в России стала поводом для паники, которую поднимают в сети, сообщая, что автомобили также могут попасть под мобилизацию.

Ранее уже сообщалось, что предусмотрено изъятие автомобилей и другой спецтехники для нужд армии, однако, в каких случаях это возможно, разобрались журналисты портала Autonews.

Так, действительно, изымать транспортные средства для нужд армии у обычных граждан могут, но только если будет объявлено военное положение.

Пока же волноваться обычным автомобилистам не стоит. Единственное, что может быть, так это повестка для постановки машины на учет.

Транспортные средства могут изымать в рамках частичной мобилизации только у организаций. Под мобилизацию попадают автомобили повышенной проходимости, включая кроссоверы и внедорожники.

Так, лишится транспорта в случае объявления военного положения могут могут владельцы отечественных внедорожников, а также Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Kia Sorento, Toyota Prado, Toyota Land Cruiser (100, 200, 300), Mitsubishi Pajero Sport, Subaru Forester, Renault Duster и Mercedes-Benz G-класс. Кроме этого, в список попадает строительная техника, снегоходы, квадроциклы, автобусы и коммунальная техника.