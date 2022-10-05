Пикап Great Wall Poer получил новую комплектацию и стал дешевле для России

Большой пикап Great Wall Poer получил новую комплектацию и стал дешевле.

На российском рынке появился пикап Great Wall Poer с механической коробкой передач. Ранее эта модель предлагалась во всех комплектациях только с «автоматом».

«Механика» доступна только в версии Comfort, которая по оснащению не изменилась, но теперь ее можно заказать с механической или автоматической трансмиссией.

Под капотом Poer установлен 2,0-литровый турбодизель мощностью 150 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Уже в базовой версии грузовика есть две подушки безопасности, системы ABS с ESP, камера заднего вида, мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto, кондиционер и электростеклоподъемники.

Теперь Great Wall Poer можно купить от 3 449 000 рублей, что на 150 тыс. рублей дешевле, чем версия с «автоматом».