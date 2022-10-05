Существует ряд автовладельцев, которые не считают проблемой мелкие поломки выхлопной системы. Однако неисправности могут стать причиной дорогого ремонта двигателя. Проблемы с системой отвода отработанных газов нередко приводят к отравлению людей в авто и даже возгоранию. Ведь это сложная часть транспортного средства. Ее работа непосредственно связана с другими системами авто.

Когда необходимо делать диагностику системы выхлопа отработанных газов

Своевременная диагностика выхлопной системы позволяет предупредить дорогостоящие поломки. Если вовремя обнаружить неполадки, автовладелец сэкономит средства и выполнит ремонт за меньшую сумму.

К признакам неисправности выхлопа относится:

· Появление в салоне запаха отработанных газов.

Причиной этого становится разгерметизация выхлопа. В результате отработанные газы проникают в вентиляционные отверстия.

· Неожиданное изменение звука работы выхлопной системы.

На акустику не повлияет поломка мотора авто. Неисправность возникает именно в системе отвода отработанных газов.

· «Сечет» выхлопа.

Характерное звуковое сопровождение, которое меняется, как только изменяются обороты коленчатого вала. Источником звука являются треснувшие места, где соединяются элементы глушителя. Он также появляется из-за прогоревших прокладок. Это становится причиной проникновения отработанных газов в салон. Еще происходит нарушение давления в системе.

· Более сильный нагрев пола в салоне, чем обычно.

Это случается из-за того, что установленные тепловые экраны не выполняют свое предназначение, когда сильно греется выхлоп.

· Касание глушителя днища или рамной конструкции автомобиля.

Если выхлопная труба гремит во время движения по неровной местности, значит, произошло повреждение подвесов.

· Засорение выхлопа.

Труба может забиться в любом месте системы. К признакам затора относится приглушенный звук, уменьшение мощности мотора. Выхлопная труба забивается из-за попадания конструктивных элементов во внутренние газоходы и патрубки системы отвода отработанных газов.

· Наружные повреждения.

Неисправность появляется, когда прогорает выхлоп или происходит механическое воздействие. Визуальный осмотр позволяет обнаружить повреждения.

· Насыщенный оттенок и неприятный запах отработанных газов.

Причиной может стать неисправность двигателя, но прежде всего, проверяют выхлопную систему.

Диагностика выхлопа осуществляется в комплексе с другими системами авто. Тестирование проводится при использовании датчиков, сканеров, газоанализаторов и другого оборудования. Полученные данные позволяют провести анализ и построить параметрические графики. Благодаря проверке удается выявить причины неисправности. Потом выбирается метод устранения поломки — установка новой детали вместо неисправного элемента или проведение восстановительного ремонта.