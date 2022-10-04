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Автоэксперт Васильев: ГИБДД чаще останавливают тонированные автомашины с изобилием наклеек

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Специалист рассказал, какие автомобили из общего потока чаще всего привлекают сотрудников ГИБДД на дороге.

Об этом рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев в беседе с агентством «Прайм». Так, по словам автоэксперта, вероятнее всего на дороге остановят машину, которая выделяется на дороге внешне, либо в ней привлекает внимание действие водителя.

Так, ГИБДД чаще останавливают тонированные автомашины с изобилием наклеек, громким выхлопом, шинами не по сезону, грязным кузовом и стеклами, либо с наличием элементов тюнинга.

Кроме этого, под прицелом оказываются автомобили с силовыми бамперами, багажниками или лебедками. Еще сотрудники ГИБДД остановят водителя, который отличается от обычного стилем вождения.

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