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В VentureBeat назвали невозможным полный переход на электромобили без их удешевления

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Для удешевления электрокаров необходима техническая революция и модернизация отрасли.

Как только эти цели будут достигнуты, можно говорить о полном переходе на электромобили, рассказали в издании VentureBeat.

Там же ссылаются на слова колумниста медиа и генерального директора Conamix Шарлотты Гамильтон, которая говорит о том, что планы по полному переходу на электрокары пока являются неосуществимыми.

По ее словам, в автомобильной отрасли должны произойти кардинальные изменения и модернизация производства. Иными словами, зеленые машины должны заметно подешеветь, чтобы можно было полностью отказаться от авто с ДВС.

В первую очередь необходимо отказываться от кобальта и никеля при производстве электрокаров, так как эти материалы являются дефицитными и соответственно дорогими.

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