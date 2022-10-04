В РФ снизился спрос на автомашины из-за частичной мобилизации

Частичная мобилизация в России отразилась и на продажах новых автомобилей.

Аналитики агентства «Автостат» обратили внимание, что за период с 26 сентября по 2 октября в России продали 8,7 тыс. машин.

Эта неделя показала самое большое падение продаж за последние два месяца.

В сутки продавалось по 1,2 тыс. авто, против 1,5 тыс. неделей ранее. Падение авторынка составило 19,3%. Как отметили аналитики, ключевая роль в падении авторынка досталась Lada.

Отечественных машин в отчетный период было продано 3,3 тыс. штук, что на 26% меньше.