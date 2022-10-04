Автоэксперт Шелков перечислил некритичные для безопасности автомашин дефекты

Специалисты рассказал, когда можно брать автомобиль с пробегом, если в них есть недостатки, связанные с безопасностью.

Некритичные для безопасности автомашин дефекты в беседе с «Газетой.Ru» перечислил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. По его словам, есть много вещей, на которые можно не обращать внимание при выборе подержанной машины.

«Главное — правильно оценить стоимость дальнейшего ремонта. К примеру, незначительные проблемы кузова или салона мало влияют на техническое состояние или эксплуатационные качества. Но если закрывать глаза именно на техническое состояние, включая подтекающие прокладки, сальники, радиаторы, то нужно для себя очень хорошо понимать, во сколько обойдется восстановление», — разъяснил Максим Шелков.

Например, когда покупка попадает под очередное плановое ТО, то на недостатки, которые ТО ликвидирует, можно закрыть глаза. А вот когда есть проблемы с двигателем, коробкой передач, либо в машине нет подушек безопасности, а также когда устранение неисправностей влечет за собой огромные денежные траты, то в таком случае рассматривать покупку авто нес стоит.

«Стоит помнить, что дефекты и проблемы с машиной — хороший повод для торга, но после покупки их нужно устранять, так как они могут привести к более серьезным проблемам и более дорогому ремонту», — отметил Максим Шелков.