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В РФ стали чаще ввозить автомашины из Южной Кореи в обход импортёров в 2022 году

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Благодаря этому россияне смогут купить машину дешевле, но наряду с этим они лишатся заводской гарантии.

Газета «Известия» выяснила, что в РФ стали чаще ввозить автомашины из Южной Кореи в обход официальных импортёров в 2022 году.

Объявлений о продаже таких машин становится все больше и на онлайн-платформах все чаще предлагают привезти корейскую машину под заказ.

Авторы объявлений обещают привезти практически любой автомобиль марки Kia или Hyundai, причем он будет дешевле на 500-600 тыс. рублей в сравнении с моделями у официалов.

Например, новый Kia Sportage в полноприводной версии и с салоном из кожи предлагают купить за 3,4 млн рублей, в то время как калинградской сборки модели предлагают по цене до 4,8 млн рублей.

Заводской гарантии в машине не будет, но свою гарантию на срок один год дает компания, которая привезет машину. К минусам также стоит отнести и срок доставки, который может достигать 3 месяца.

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