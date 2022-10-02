Перекупщики придумали новый способ, как избавляться от автомобилей-такси

На территории РФ активно пользуются различными сервисами, чтобы просмотреть историю автомобиля с пробегом.

Из-за этого в России стало сложнее продать машину, которая прежде работала в такси. Однако перекупщики придумали, как избавится от автомобиля-такси – они стали сбывать их за границу.

Так, в Белоруссии местная жительница решила купить машину, а когда она отправила ее на сервис, то там уже выяснили, что автомобиль ранее работал в сервисе такси.

Специалисты сначала обратили внимание на то, что легковушка перекрашена, причем некачественно.

Затем был обнаружен скрученный на 100 тыс. км пробег, ну и наконец выяснилось, что экземпляр ранее работал в московском такси. Как отмечается, подобных случаев в стране стали фиксировать очень много.