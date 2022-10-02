Что делать если дверь квартиры захлопнулась с ключами?

Дверные замки представляют собой механизмы, довольно эффективно защищающие находящееся в квартире имущество и обеспечивающие безопасность ее жильцов, но при их использовании иногда возникают форс-мажорные ситуации, например, потеря ключа или неисправность замка. Кроме того, дверь квартиры может захлопнуться в тот момент, когда ключи от замка остались в ней.

Решение проблемы

Если дверь в квартиру захлопнулась с ключами, то решить возникшую проблему можно путем обращению в компанию, специализация которой заключается во вскрытии замков. Разумеется, можно попытаться решить данную проблему собственноручно или при помощи соседа-умельца. Несмотря на кажущуюся привлекательность такого подхода, практика свидетельствует о том, что непрофессионалу на аварийное открытие двери обычно требуется длительное время, в особенности когда дело касается качественного замка высокой надежности, которым оснащена металлическая дверь. Если же вызвать специалистов ЛенРемонт, то они выполнят эту работу очень быстро, и владелец квартиры попадет в нее гораздо раньше, чем при самостоятельных попытках вскрыть дверь.

Главные плюсы услуги

Использование услуг службы вскрытия замков обеспечивает возможность пользоваться целым рядом преимуществ, включая следующие:

Широкий спектр оказываемых услуг. Опытные мастера готовы выполнить все порученные им работы. Наряду со вскрытием замков на дверях они могут произвести замену этих механизмов на такие же или более совершенные.

Оперативность. Специалист прибудет на место в скором времени после вызова. Нужно лишь сделать звонок, описать возникшую проблему и согласовать время ее решения, после чего мастер сразу же приступит к выполнению заказа.

Доступная стоимость. Вскрытие замков на дверях квартиры стоит немного, как и сопутствующие услуги фирм, специализирующихся на этом направлении деятельности.

Для заказа вскрытия замка в специализированной фирме клиент должен предъявить прибывшему на место специалисту доказательства того, что именно он является хозяином квартиры, на входе которой установлена требующая вскрытия дверь. До тех пор, пока это не будет сделано, мастер не приступит к работе. Альтернативой является вскрытие замков на входной двери в квартиру в присутствии прибывшего на место участкового, однако это связано с дополнительными хлопотами.