Автоэксперт Канаев предупредил граждан в РФ о дефиците и подорожании зимних шин

Специалист советует автомобилистам как можно скорее приобрести шины, если они еще этого не сделали.

По словам директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева, стоимость шин будет расти, а сами они станут дефицитными.

«Если раньше кто-то покупал бэушные шины и они были в наличии, то сейчас такого не будет. Я думаю, что и новых хороших шин вряд ли будет достаточное количество», — цитирует слова Сергея Канаева RT.

Он добавил, что многие детали для автомобилей уже есть на рынке, но это не касается шин. Шины, которые имеются на складах, уже подорожали на 50% в сравнении с прошлым годом. Еще автоэксперт советует не откладывать до холодов решение проблем или проведение ремонтов.