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Автоэксперт Канаев предупредил граждан в РФ о дефиците и подорожании зимних шин

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Специалист советует автомобилистам как можно скорее приобрести шины, если они еще этого не сделали.

По словам директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева, стоимость шин будет расти, а сами они станут дефицитными.

«Если раньше кто-то покупал бэушные шины и они были в наличии, то сейчас такого не будет. Я думаю, что и новых хороших шин вряд ли будет достаточное количество», — цитирует слова Сергея Канаева RT.

Он добавил, что многие детали для автомобилей уже есть на рынке, но это не касается шин. Шины, которые имеются на складах, уже подорожали на 50% в сравнении с прошлым годом. Еще автоэксперт советует не откладывать до холодов решение проблем или проведение ремонтов.

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