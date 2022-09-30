Водителям в РФ не потребуется расторгать договор ОСАГО при продаже автомашины с 1 октября

В новом месяце начинают действовать поправки в правила ОСАГО.

Так, с 1 октября автомобилистам в РФ больше не потребуется расторгать договор ОСАГО при продаже автомашины, при этом собственник обязан сообщить в страховую компанию о смене владельца.

Уведомлять страховую компанию придется в письменном виде, за исключением тех случаев, когда он воспользовался правом досрочно расторгнуть договор ОСАГО в связи со сменой собственника.

С другой стороны страховая компания имеет право получить сведения из информационной системы ОСАГО, но если договор заключили до его получения.

То есть собственник уже не обязан сообщать страховщику этот номер в течение 3-х рабочих дней. При этом он может обратится к страховой компании для внесения этого номера в бланк, если ОСАГО не электронный.

Кроме этого, в новых поправках говорится об ознакомлении с результатом осмотра или технической экспертизы, либо оценки в течение пяти дней после того, как страховщик сам получил результаты.