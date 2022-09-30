Автоэксперт Хайцеэр рассказал, какие авто реже всего останавливают сотрудники ГИБДД РФ

В первую очередь сотрудники ГИБДД не останавливают те машины, в которых нет очевидных признаков того, за что можно выписать штраф.

Автоэксперт Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, какие авто реже всего останавливают сотрудники ГИБДД РФ.

По словам вице-президента «Национального автомобильного союза» Яна Хайцеэра, если машина не имеет «красивых номеров» или явных признаков того, за что можно оштрафовать, то такие автомобили редко попадают в поле зрения сотрудников ГИБДД.

Непривлекательным будет автомобиль не из числа угоняемых, имеющий чистый кузов, тонировку по ГОСТу или заметных изменений в конструкции.

При этом часто на дороге устанавливают ВАЗы или другие доступные авто, так как они являются угоняемыми или в силу своего пробега могут иметь неисправности.

Кроме этого, за рулем таких машин часто ездят молодые люди, которые могут не покупать ОСАГО, либо халатно относятся к автомобилю. Неинтересны автоинспекторам и малолитражные автомобили или модели марок Peugeot и Citroen, а также Volvo.