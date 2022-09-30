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В Москве состоялась премьера серийной версии внедорожника Aurus Komendant

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Автомобиль дебютировал в товарной версии, продажи которой запланированы на следующий год.

В Москве состоялась премьера серийной версии внедорожника Aurus Komendant. Он, как и седан, создан на Единой модульной платформе, но имеет на 200 мм короче колесную базу.

В то время как интерьер седан и внедорожника унифицированы, экстерьер выполнен в стиле Senat, однако не имеет ни одной общей кузовной детали.

Уровень оснащения и функции в кроссовере такие же как и у седана. Силовая установка также не изменилась и представлена гибридным агрегатом на базе 4,4-литрового ДВС.

В Москве состоялась премьера серийной версии внедорожника Aurus Komendant

Его мощность в паре с девятискоростным автоматом составляет 598 л.с. 38-сильный двигатель расположился на задней оси. У кроссовера заявлена пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета в диапазоне  от 215 до 260 мм.

Кроме этого, в новинке перенастроили полноприводную систему с селектором выбора режимов движения.

До конца этого года марка намерена выпустить партию предсерийных образцов, а в следующем году планируется выпускать серийные варианты. Стоимость новинки будет от 33,7 млн рублей.

В Москве состоялась премьера серийной версии внедорожника Aurus Komendant В Москве состоялась премьера серийной версии внедорожника Aurus Komendant В Москве состоялась премьера серийной версии внедорожника Aurus Komendant

 

Aurus Aurus Komendant
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