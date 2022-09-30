Выбор и покупка автомобилей Chevrolet

Зачастую надежность автомашин средней ценовой категории оказывается более высокой, чем надежность аналогичных моделей класса премиум. Это ясно видно на примере бренда Chevrolet.

Основные особенности автомобилей Chevrolet

За свою столетнюю историю американская компания Chevrolet произвела более 200 млн автомашин. Модельный ряд этого бренда включает в себя почти все классы легкового автотранспорта: от миникупе до военных внедорожников. Особое внимание производитель уделяет спортивным моделям, однако даже при создании гиперкаров для трека его конструкторы заботятся о ценовой доступности. При выборе любого авто надо учитывать, что на его функциональность влияет не только торговая марка. Важную роль играет качество сборки, различающееся в разных странах. Автомобили Chevrolet постоянно модифицируются и обновляются. Как правило, в новых моделях устранены те проблемы, на которые сетовали владельцы машин старых поколений.

Преимущества покупки автомобилей Chevrolet у официального дилера

Компания Major, являющаяся официальным дилером Chevrolet, предлагает приобрести различные модели этого бренда в Москве по выгодным ценам. Получить подробную информацию о ее услугах можно на сайте https://www.major-chevrolet.ru/. У покупателей есть возможность стать владельцами как совершенно новых машин Chevrolet 2022 года выпуска, так и автомобилей с небольшим пробегом, имеющих безупречный внешний вид и находящихся в отличном техническом состоянии. Выбор и покупка автомобиля в салоне Major Chevrolet обеспечивают следующие преимущества:

бесплатная поддержка двадцать четыре часа в сутки на протяжении года и постоянная поддержка в течение всего срока эксплуатации;

адаптация всех предлагаемых автомобилей к российским условиям еще на этапе разработки, тщательное тестирование и прохождение предпродажной подготовки;

многообразие выгодных предложений, повышающих доступность авто для всех покупателей, – специальные программы, скидки, акции и бонусы;

гарантийное и послегарантийное обслуживание в соответствии с рекомендациями завода-производителя с применением исключительно оригинальных деталей, расходников и аксессуаров.

Автомобили Chevrolet удачно укомплектованы, комфортны и неприхотливы в эксплуатации. При грамотном обращении их владельцы посещают автосервисы лишь для технического обслуживания и плановой замены изношенных деталей.