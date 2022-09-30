Популярные модели Ниссан

Японская компания Nissan начала выпускать автомобили в 1933 году и с тех пор стала одним из мировых лидеров в данной сфере. Ниже приведено описание нескольких моделей Ниссан, которые в настоящее время пользуются особой популярностью среди автомобилистов.

Ниссан Микра

Среди малолитражек бренда Nissan комплектация этого переднеприводного хэтчбека является одной из наиболее многообещающих и популярных. Nissan Micra характеризуется одними из лучших параметров экономичности в своем сегменте. Основная особенность этой модели заключается в наличии значительного количества оборудования, облегчающего водителю управление транспортным средством:

отслеживание «слепых зон»;

система экстренного торможения;

система удержания авто в занимаемой полосе движения.

Ниссан Микра оснащается бензиновым двигателем объемом 0,9 л мощностью 90 л. с. или дизельным мотором объемом 1,5 л такой же мощности.

Ниссан Скайлайн GT-R R32

Один из важнейших сегментов машин Ниссан модели для гонок. Суперкар Ниссан GT-R – двенадцатое поколение прославленной концепции, появившееся на рынке в 2007 году. В 2017 году Ниссан Скайлайн GT-R R32 был признан лучшим автомобилем в данном сегменте, заняв первое место в рейтинге NISMO top-20. Помимо доступной цены высокая популярность этой скоростной автомашины обусловлена следующими особенностями:

два карданных вала;

КПП на два сцепления;

полный привод.

Ниссан Лиф

Стоимость электрокара класса «С» Nissan Leaf довольно высока, однако это не мешает ему лидировать по продажам в своем сегменте. Конкурирующие модели Tesla и BMW не способны соревноваться с этим электрическим хэтчбеком по начинке оборудования и применению декоративных материалов. Запас хода Ниссан Лиф при полной загруженности в критических температурных условиях составляет 242 километра. В более щадящих условиях он легко преодолевает на одном заряде дистанцию в 330 километров. Максимальная скорость электрического хэтчбека достигает 144 километров в час, разгон до ста километров в час занимает 12 секунд. Силовой блок укомплектован аккумулятором на 40 киловатт, мощность электродвигателя составляет 140 л. с.

Автомобильная база Nissan непрерывно развивается, а линейка предлагаемых этой компанией моделей постоянно расширяется. В ближайшем будущем японский производитель планирует создать более совершенные модели аккумуляторов для электромобилей и внедрить альтернативные виды топлива для традиционных двигателей.