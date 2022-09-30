Основные принципы и правила работы автоломбарда

У предпринимателя, владельца крупной компании, инженера и простого человека есть общая черта – крупная сумма денег может понадобиться срочно. Отличный выход из ситуации – заставить свой автомобиль в автоломбард. Часто личная машина является больше источником получения дохода, а нежели средство передвижения или роскошь.

Займ под залог автомобиля: что нужно учитывать клиентам

Автоломбард – финансовая организация, выдающая займы под залог ценного движимого имущества. Организации подчинены рынку финансовых услуг, поэтому работают соответственно требованиям, прописанным в законодательстве. Много компаний предлагают свои услуги, и одним из таких является автоломбард НКК, который много лет работает в этой сфере и предлагает выгодные условия сотрудничества.

Принимает микрофинансовая организация в качестве залога движимое имущество. Можно получить ссуду, заложив авто как импортного, так и отечественного автопрома, мотоциклы, специализированную технику, грузовые машины, водный транспорт, автобусы и прочее.

Автоломбард в Москве предоставляет займы на короткий срок – максимум 12 месяцев со дня оформления сделки. По истечению срока у клиентов есть возможность продления договора на тех же условиях. К каждому заемщику индивидуальный подход, владелец транспорта самостоятельно подбирает наиболее удобную схему возвращения долга.

Процентная ставка начисляется на фактический срок использования кредитных средств, условия прописаны в договоре. Деньги можно получить наличными, на карту или расчетный счет через час после одобрительного решения.

Автоломбард гарантирует клиенту конфиденциальность сделки, а движимое имущество, которое используется в качестве залога, отправляется на крытую круглосуточную стоянку с охраной и видеонаблюдением. Сохранность машины гарантируется кредитором, этот пункт также прописан в договоре.

Получение ссуды в автоломбарде: какой автомобиль – идеальный денежный «мешок»

Автоломбард сильно не перебирает автомобилями, но при условии, что техника в хорошем состоянии и год выпуска не ниже 2002 года. Марка и цвет здесь значения не имеют. Заемщики могут рассчитывать на ссуду от 60 до 90% рыночной стоимости авто. На сумму влияет техническое и внешнее состояние транспортного средства.

Ломбард может предложить две программы:

займ под залог ППС;

кредит под залог авто.

Первый вид программы подойдет тому, кто зарабатывает посредством машины, поэтому расстаться с «ласточкой» не может, а деньги нужны срочно. Автоломбард берет под залог ПТС, а вот машина остается у владельца. Нужно понимать, что вырученная сумма таким способом будет ниже и составить до 60% от рыночной стоимости.

Кредит под залог транспорта более выгоден, но с машиной придется расстаться на время действия договора. Владелец получит свою машину после полного погашения ссуды.

Оформления кредитного договора займет до 30 минут. Это простой процесс. От заемщика понадобится удостоверение личности и технический паспорт на транспортное средство. Кредитная история, справки о доходе, акт приписки, поручители и прочее не нужны.

Проценты по займу начисляются ежемесячно, но клиент может рассчитывать на лояльное отношение. Если не получится вернуть весь займ вместе, можно возвращать долг частями. Этот и другие вопросы решаются на этапе подписания договора при обоюдном согласии.

При выборе автоломбарда для сотрудничества, необходимо обращать внимание на репутацию, уровень сервиса, безопасность, ставки и суммы, а также особые условия сотрудничества с организацией.

Автоломбардов много, но нужно выбрать действительно надежную кредитную компанию.