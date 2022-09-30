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Автобренд Haval планирует представить 7 новых моделей автомобилей в 2022-2023 году

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Haval объявила о старте приема заказов на гибридный кроссовер H6 PHEV, а также рассказала о дальнейших планах на ближайшие три года.
До конца 2023 года китайская компания представит семь новых моделей. До конца года будут представлены гибридные Haval Monster и H-Dog.

Еще две модели с гибридными силовыми установками выпустят в первом квартале 2023 года. Во втором и третьем квартале еще появится три модели.

До 2025 года китайская компания намерена инвестировать 100 млрд юаней в разработку и исследование автомобилей на новой энергии.

Автопроизводитель будет продолжать вести разработку гибридной трансмиссии, топливных элементов для водородных автомобилей и электрических моторов.

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