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Какими бывают зарядные станции для электрических автомобилей?

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Автотранспорт, работающий на бензине и дизельном топливе, мало-помалу вытесняется во всем мире электромобилями. Поэтому количество зарядных станций постепенно приближается к числу автозаправок.

Основная информация

Зарядная станция для электрического автомобиля представляет собой столбик в форме цилиндра, в верхней части которого имеется светящаяся светодиодная лента. Цвет этой ленты говорит о ее текущем статусе:

  • Синий – данная расцветка указывает на то, что на текущий момент оборудование задействовано по своему прямому назначению.
  • Зеленый – данная расцветка указывает на возможность подключения электротранспорта к станции для зарядки.
  • Красный – данная расцветка говорит о возникновении технических проблем, не дающих пользоваться станцией для зарядки электротранспорта. Такому оборудованию для восстановления работоспособного состояния необходимо вмешательство специалиста.

Чтобы зарядить электрический автомобиля, нужно подъехать к зарядной станции и подсоединить ее кабель к разъему, который расположен на корпусе транспорта.

Разновидности зарядных станций

Количество моделей электрических заправок, выпускаемых разными предприятиями, очень велико. Перед тем как купить зарядные станции для авто, надо сопоставить их характеристики с существующими потребностями. Эти устройства классифицируются по нескольким критериям. На основании скорости зарядки они делятся на следующие разновидности:

  • Устройства для медленной зарядки. С их помощью электротранспорт можно зарядить за двенадцать часов. Они подходят для ночного паркования и стоят дешевле всего.
  • Устройства для быстрой зарядки. С их помощью можно зарядить электротранспорт за один-пять часов.
  • Устройства для экспресс-зарядки. Данный вариант отличается наибольшим удобством для использования. Такое оборудование дает возможность зарядить электротранспорт за полчаса, но является наиболее дорогостоящим.

Наряду с вышеописанными разновидностями зарядных станций существуют устройства, с помощью которых можно выполнять и быструю, и экспресс-зарядку. При этом надо принимать во внимание тот факт, что второй способ существенно снижает емкость батареи, что ведет к сокращению срока ее службы.

Из сказанного выше следует, что чем быстрее станция заряжает электротранспорт, тем больше ее стоимость. Помимо ЭЗС, рассчитанных на применение в коммерческих целях, производители предлагают модели, предназначенные для установки во дворах многоэтажек или на приусадебных территориях.

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