РОССТАТ: объемы производства автомашин в РФ сократились на 69% в августе 2022 года

Производство автомобилей в России постепенно увеличивается, но по отношению к 2021 годом наблюдаются отрицательные показатели.

Так, в августе производство легковых автомобилей сократилось на 69% до 24,7 тыс. выпущенных единиц. При этом по отношению к июлю наблюдается рост на 27,3%.

Показатели объемов производства за период с начала года снизились на 64,6% до 325 тыс. авто.

Если говорить о грузовиках, то в августе их было выпущено в количестве 11,1 тыс. ед., что на 2,6% меньше, а падение за год составило 18,3%, до 91,7 тыс. автомобилей.

Производство автобусов массой более 5 тонн также снизилось до 7,7 тыс. штук за август (-10,7%).