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Гражданам в РФ стали доступны внедорожники Range Rover за 30 миллионов рублей

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На российском рынке стали доступны для покупки автомобили Range Rover, ввезенные по параллельному импорту.

Стоимость таких внедорожников конечно впечатляет, да и дилеры обещают частичную гарантию на такие машины. Их в большинстве случаев привозят из Европы и ОАЭ.

Продажами занимаются представители российского подразделения британской компании, которое все еще продолжает работать в России.

При этом сама компания с 24 февраля приняла решение остановить официальные поставки свои х машин. В результате на рынке появились модели по параллельному импорту.

Как обратили внимание журналисты quto.ru, стоимость нового поколения внедорожника Range Rover, например, в Германии составляет 125 900 евро или 7,05 млн рублей.

В нашей же стране, если постараться, можно найти внедорожник за 23-24 млн рублей, но в большинстве случаев стоимость достигает 30 млн рублей.

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