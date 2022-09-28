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Автоэксперт Моржаретто призвал граждан в РФ не продавать свои автомашины

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Специалист считает, что это нецелесообразно в нынешних условиях.

В беседе с «Газетой.Ru» автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что не стоит продавать нынешний автомобиль с целью купить новый.

 «С точки зрения текущего момента выгоднее ездить на том автомобиле, какой у вас есть. Потому, что какие бы деньги вы не получили за проданный автомобиль, на новый такого же или выше класса все равно не хватит. К тому же, выбор машин в автосалонах сейчас минимален», — пояснил Игорь Моржаретто.

Как отметил эксперт, если от машины россияне избавляют просто потому что она им надоела, то их ничего не остановит.

В других же случаях необходимо трезво оценивать ситуацию и несколько раз подумать прежде чем продать нынешний автомобиль.

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