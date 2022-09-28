Что входит в качественную химчистку салона автомобиля?

Салон любого автомобиля в ходе его эксплуатации постепенно загрязняется. Для решения этой проблемы ему необходима периодическая комплексная химчистка, включающая в себя целый комплекс работ, описанных ниже.

Состав работ

При комплексной химчистке салона осуществляется обработка всех его элементов, сочленений, стыков, швов. Подробное описание этих услуг содержится по ссылке https://avtobystro.ru/drycleaning/. В несколько этапов очищаются следующие части:

Потолок. Его поверхность разделяется на небольшие квадратные участки и обрабатывается аэрозолями или пенными средствами. Затем она протирается досуха таким образом, чтобы не осталось разводов.

Двери и их обивка. Вставки из текстиля чистятся таким же образом, что и потолок. Накладки из пластика протираются салфетками, пропитанными очистителем.

Передняя панель. Ее обработка производится так же, как и очистка дверных вставок из пластика.

Кресла. Сначала очищаются бока сидений и спинок, потом – фронтальные части. С особой бережностью обрабатывается салон, отделанный кожей.

Пол. Для удаления пыли используется пылесос. Значительные загрязнения удаляются при помощи пенного моющего состава.

Багажное отделение. Из него удаляется мусор, а загрязнения оттираются. Производится чистка обивки и пластиковых панелей.

Разновидности химчистки салона

Элементы салона авто изготавливаются из разных материалов и подвергаются разным видам загрязнений. Поэтому каждому элементу более всего подходит свой собственный способ очистки. В число главных разновидностей химчистки салона входят:

Сухая – производится во время регулярного ухода за авто при легком и среднем уровне загрязненности с помощью пылесоса, компрессора, щеток и губок, смоченных в очистителе.

Влажная – выполняется при значительном загрязнении салона. Поверхности всех элементов подвергаются увлажнению, чтобы обеспечить размягчение грязи под воздействием воды и чистящих составов, после чего обрабатываются ручным способом или моющим пылесосом.

Паровая – используется в рамках противобактериальной обработки для избавления от неприятных запахов и устранения микроорганики.

Наночистка – применяется на завершающем этапе для более продолжительного сохранения чистоты обработанных элементов салона.

После комплексной качественной химчистки салон автомобиля приобретает первоначальный привлекательный вид и благоухает. Специалисты рекомендуют проводить сухую чистку при каждой мойке автомобиля, а влажную чистку выполнять как минимум раз в год.