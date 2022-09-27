Автодилеры KIA в РФ распродают последнюю партию кроссоверов KIA Seltos в сентябре 2022 года

В дальнейшем, как ожидается, модели KIA будут поставлять из Южной Кореи.

Пока же последнюю партию выпущенных на заводе в Калининграде кроссоверов KIA Seltos дилеры распродают по завышенной цене.

О том, что автомобильные дилеры марки распродают последнюю партию кроссоверов, стало известно порталу Quto.ru.

Журналисты также выяснили, что стоимость KIA Seltos заметно превышает рекомендованные цены. На предприятии Автотор уже не выпускают автомобили марки в связи с тем, что комплектующие для них не поставляют.

Между тем у дилеров скоро должна появится партия Kia Mohave калининградской сборки, но когда ее поставят, пока неизвестно.

Предполагается, что последняя партия таких авто будет предлагаться по цене не ниже 7,5 млн рублей.

Между тем в дальнейшем автомобили KIA будут поставлять напрямую из Южной Кореи, к тому же ранее компания оформила на Kia Soul, Seltos, Sorento, Mohave, Cerato, K5 и Stinger альтернативные Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).