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Граждане РФ стали закупать автомашины напрямую из Южной Кореи в 2022 году

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Это происходит из-за того, что приобрести заказанную из-за границы машину выгоднее, чем купить в России, где и выбор невелик и цены высокие.

Издание SHOT обратило внимание на то, что популярность автомобилей из Южной Кореи существенно выросла в этом году. Так, например, если ранее ждать автомобиль приходилось около месяца, то теперь это три месяца.

Как отмечают специалисты, заказать авто из Южной Кореи действительно выгодно даже с учетом цен на растаможку или услуги брокеров. Единственным минусом является время ожидания.

Что касается брокеров, то они просят за свои услуги от 400 тыс. рублей. Между тем на границе наблюдается очередь из заказанных машин, которые не успевают оформлять.

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