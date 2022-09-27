Производство автомобилей японской марки на предприятии «Соллерс Авто» в Дальнем Востоке уже прекращено.

При этом возобновлять выпуск машин, похоже, не планируется. Как выяснил портал «Мотор», в «Соллерсе» подтвердили переговоры с Mazda о прекращении сборки машин в РФ.

Соллерс авто уже имеет разработанный план по перезапуску производства, правда в данном случае речь идет о неизвестных новых моделях.

Напомним, что ранее на предприятии во Владивостоке осуществляли сборку Mazda6, CX-5 и CX-9, а также двигателей семейства SkyActiv-G.

Ранее сообщалось, что Mazda прекратила производство машин в России из-за проблем с поставками комплектующих и возможных санкций.