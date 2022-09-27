Автоэксперт Колодочкин рассказал, как на самом деле работает «улучшенный» бензин

Производители рассказывают о множестве преимуществ улучшенного бензина, но действительно ли все так, рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

По его словам, улучшенный бензин не дает увеличения мощности, экономии топлива или чистый выхлоп, при это одной большое преимущество в нем все же есть. Как отметил специалист, о реальных плюсах такого бензина производители почему-то умалчивают.

«Профессиональные нефтехимики неоднократно поясняли, что основной эффект всех улучшенных бензинов базируется на их высокой моющей способности. Такое топливо при постоянном использовании удаляет накопившиеся отложения и препятствует образованию новых. На старых двигателях они способны очищать топливную систему, за счет чего характеристики машины возвращаются к паспортным значениям» — сказал эксперт.

То есть например, заявление об увеличении мощности не соответствует действительности, ведь как машина сможет дать больше заявленной мощности. Что касается октанового числа, то в жаркую погоду применение бензина с повышенным октановым числом избавит от возможной детонации и поможет, таким образом, выдать паспортную мощность. Подведя итоги эксперт советует использовать такое топливо хотя бы изредка.

Источник: За Рулем.