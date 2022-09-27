Междугородние домашние переезды

Транспортировка личного имущества из города в город может превратиться в утомительную рутину, создать массу проблем, а может пройти оперативно и слажено. Это зависит от того, кому доверить работу. Фирма «Правильные Перевозки» предоставляет мувинговые услуги уже не первый год. Опытные специалисты компании безопасно и аккуратно организуют междугородний домашний переезд, включающий разборку-сборку домашней меблировки, упаковку вещей, а также погрузку/выгрузку. Формат перевозки «под ключ» избавит заказчика от стресса, беспокойств, связанных с сохранностью имущества.

Домашние переезды любой сложности «под ключ»

Доверив организацию процесса профессионалам, клиент решает множество проблем. К примеру, связанных с транспортировкой массивных и тяжёлых грузов: сейфа, камина, оргтехники, других крупногабаритных предметов. Солидные фирмы располагают автотранспортом различной грузоподъёмности, такелажными механизмами, упаковочными материалами. Опытные грузчики бережно и аккуратно погрузят мебель, перевезут бытовые, эл/осветительные приборы, домашнюю обстановку, хрупкие вещи. Стоимость междугороднего переезда зависит от веса, объема груза, дальности поездки, вида автотранспорта, других аспектов.

Важнейшие конкурентные преимущества компании

Решение привлечь опытного исполнителя позволяет снять с себя значительную часть проблем, гарантирует сохранность личных вещей, техники, домашней обстановки. Благодаря профессионализму сотрудников работа будет выполнена качественно, оперативно, а дружелюбные тарифы на услугу приятно удивят заказчиков. Другие плюсы:

Наличие в автопарке техники разной грузоподъёмности: «Газелей», тентованных еврофур повышенной вместимости с длиной кузова до 13,6 метров. Гарантия сохранности имущества, которая обеспечивается официальным договором, страховкой. Компания берет на себя юридическую ответственность за груз. Переезд «под ключ» включает разработку оптимального маршрута следования, полный контроль процесса. Возможность выезда в любой российский регион (всего 112 городов РФ). Прием заявок в режиме 24/7. Бесплатные консультации по расчету стоимости, выбору авто для междугороднего направления, другим вопросам. Для компенсации перевозки предоставляется пакет отчетных бухгалтерских документов. Скидка 10% при размещении предварительной заявки на переезд с Дальнего Востока, а также из ХМАО/ЯНАО/Сибири/Урала в Центральные, Южные регионы РФ. Особые условия для пенсионеров, военнослужащих.

Если предстоит междугородний домашний переезд, обращайтесь к проверенному исполнителю — заходите на сайт компании перевозчика. Многолетний опыт в сфере мувинга, большое количество специалистов смежных профессий: логистов, упаковщиков, грузчиков, водителей, носильщиков, менеджеров, собственный автопарк позволяют обезопасить перевозимое имущество от любых непредвиденных ситуаций.