Междугородние домашние переезды

Транспортировка личного имущества из города в город может превратиться в утомительную рутину, создать массу проблем, а может пройти оперативно и слажено. Это зависит от того, кому доверить работу. Фирма «Правильные Перевозки» предоставляет мувинговые услуги уже не первый год. Опытные специалисты компании безопасно и аккуратно организуют междугородний домашний переезд, включающий разборку-сборку домашней меблировки, упаковку вещей, а также погрузку/выгрузку. Формат перевозки «под ключ» избавит заказчика от стресса, беспокойств, связанных с сохранностью имущества.
Домашние переезды любой сложности «под ключ»
Доверив организацию процесса профессионалам, клиент решает множество проблем. К примеру, связанных с транспортировкой массивных и тяжёлых грузов: сейфа, камина, оргтехники, других крупногабаритных предметов. Солидные фирмы располагают автотранспортом различной грузоподъёмности, такелажными механизмами, упаковочными материалами. Опытные грузчики бережно и аккуратно погрузят мебель, перевезут бытовые, эл/осветительные приборы, домашнюю обстановку, хрупкие вещи. Стоимость междугороднего переезда зависит от веса, объема груза, дальности поездки, вида автотранспорта, других аспектов.
Важнейшие конкурентные преимущества компании
Решение привлечь опытного исполнителя позволяет снять с себя значительную часть проблем, гарантирует сохранность личных вещей, техники, домашней обстановки. Благодаря профессионализму сотрудников работа будет выполнена качественно, оперативно, а дружелюбные тарифы на услугу приятно удивят заказчиков. Другие плюсы:
- Наличие в автопарке техники разной грузоподъёмности: «Газелей», тентованных еврофур повышенной вместимости с длиной кузова до 13,6 метров.
- Гарантия сохранности имущества, которая обеспечивается официальным договором, страховкой. Компания берет на себя юридическую ответственность за груз.
- Переезд «под ключ» включает разработку оптимального маршрута следования, полный контроль процесса.
- Возможность выезда в любой российский регион (всего 112 городов РФ).
- Прием заявок в режиме 24/7.
- Бесплатные консультации по расчету стоимости, выбору авто для междугороднего направления, другим вопросам.
- Для компенсации перевозки предоставляется пакет отчетных бухгалтерских документов.
- Скидка 10% при размещении предварительной заявки на переезд с Дальнего Востока, а также из ХМАО/ЯНАО/Сибири/Урала в Центральные, Южные регионы РФ.
- Особые условия для пенсионеров, военнослужащих.
Если предстоит междугородний домашний переезд, обращайтесь к проверенному исполнителю — заходите на сайт компании перевозчика. Многолетний опыт в сфере мувинга, большое количество специалистов смежных профессий: логистов, упаковщиков, грузчиков, водителей, носильщиков, менеджеров, собственный автопарк позволяют обезопасить перевозимое имущество от любых непредвиденных ситуаций.