Компания GAC начала продажи в КНР кроссовера Trumpchi Emkoo по цене мене 1 млн рублей

GAC Trumpchi Emkoo создан для молодой аудитории, и новый кроссовер предлагается за 119 800 юаней, что в пересчете по актуальному курсу составляет 990 тыс. рублей.

В Китае представлен молодежный кроссовер GAC Trumpchi Emkoo. Эта модель создана на переднеприводной платформе от GS4.

Кроссовер получил три силовых агрегата, где базовый 1.5 TGDI мощностью 177 л.с., а также 2.0 TGDI с 252-сильной отдачей и гибридный силовой агрегат Julang Hybrid 2.0 основанный на атмосферном 2,0-литровом моторе. Мощность «гибрида» составляет 180 л.с.



Первый мотор предложат с роботизированной семиступенчатой коробкой, второй с восьмиступенчатым «автоматом», а гибрид доступен только с электромеханическим вариатором Toyota Hybrid System.



Среди опций GAC Trumpchi Emkoo есть панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, вентиляция передних кресел и цифровая панель приборов с экраном 10,25-дюйма.

Базовый вариант кроссовера в Китае стоит в пересчете 90 тыс. рублей, а самый дорогой вариант обойдется в 1,23 миллиона рублей.