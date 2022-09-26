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У конкурента Lada Vesta из Ирана появилась модификация с электрической силовой установкой

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Iran Khodro в следующем году начнет поставки своих автомобилей на российский рынок, возможно до нас доберётся и электрическая версия седана Tara.
Компания Iran Khodro (IKCO) на домашнем рынке представила электрокар Tara, который разработали на базе классической версии Tara, но силовая установка и блоки управления созданы собственными силами.

В разработке силовой установки участвовали китайские компании, но производство всех комплектующих будет осуществляться в Иране.

У конкурента Lada Vesta из Ирана появилась модификация с электрической силовой установкой
Iran Khodro Tara EV получил 160-сильный мотор, который до первой «сотни» позволит разгонятся за 9 сек. Батарея на одном заряде обеспечит до 300 км пробега, причем ее можно будет заряжать как от бытовой розетки, так и от быстрой зарядки.

От 220 Вт ее можно полностью зарядить за 10 часов, быстрая зарядка пополнит запас аккумулятора за полчаса.

У конкурента Lada Vesta из Ирана появилась модификация с электрической силовой установкой
Iran Khodro Tara EV начнут выпускать в 2023 году. Первый тираж составит 3 тыс. автомобилей. Их в основном будут предлагать таксомоторным компаниям.

С выходом электрокара в стране планируют развивать инфраструктуру зарядных станций, а также разработать программы для стимуляции спроса на модель.

Iran Khodro Iran Khodro Tara EV
Tvoe-avto.com
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