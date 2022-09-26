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С октября калининградский «Автотор» намерен запустить производство новых автомашин

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«Автотор» со следующего месяца начинает модернизацию производства, а после наладит выпуск новых моделей автомобилей.
Основатель компании Владимир Щербаков сказал:

«Мы продолжали работать, хоть и не в полном режиме, по конец сентября включительно. Октябрь у нас уйдет на переналадку производства, его настройку, и дальше мы начинаем реализацию новой политики и производство новых моделей, которые адаптированы к новым условиям развития России в целом и нашего производства внутри страны».

Пока неизвестно, какие машины начнет производить «Автотор», но известно, что помимо легковых авто, буду выпускать мотоциклы и квадроциклы.

Было также сказано, что в ближайшее время у предприятия появятся новые партнеры. Подробности о планах «Автотора» пока не раскрывают, но о них станет известно уже в ближайшее время.

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