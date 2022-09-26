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В России открылось представительство нового автомобильного бренда Skywell.

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В РФ появился новый автомобильный бренд родом из Китая. Как пишет главный редактор издания «За рулём» Максим Кадаков, в России открылось представительство автомобильного бренда Skywell.
У этой компании уже присутствуют амбициозные планы, а именно за год запустить 30 дилерских центров по всей России, причем для начала они появятся в городах-миллионниках.

В Skywell предложат кроссоверы Skywell ET5 и гибридные HT-i. Первый появится в продаже через месяц, и его предложат в двух комплектациях по цене 4 480 000 и 4 980 000 рублей.

Гибридный HT-i в дилерских центрах появится в следующем году, но когда точно не сообщается.

В России открылось представительство нового автомобильного бренда Skywell.

Флагманский кроссовер Skywell ET5 получил 240-сильную силовую установку и запас хода более 500 км. В модели есть панорамная крыша, полуавтономная система управления, вентиляция передних кресел и лазерные адаптивные фары. Компания намерена давать 8 лет гарантии на батарею.

Машины Skywell будут доступны не только в дилерских центрах, но и онлайн, причем в этом случае будет действовать доставка по всей России.

В России открылось представительство нового автомобильного бренда Skywell. В России открылось представительство нового автомобильного бренда Skywell. В России открылось представительство нового автомобильного бренда Skywell.

Skywell Skywell ET5
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