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Nikkei: Mazda может полностью остановить производство автомобилей в России

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Недавно стало известно, что Toyota прекращает производство своих автомобилей в России.

Завод и раньше простаивал, теперь его официально закрывают, но что с ним будет дальше неизвестно. Предположительно, предприятие будет на консервации.

Reuters написала, что в РФ еще один завод прекращает сборку японских автомобилей, и это совместное предприятие Mazda и «Соллерс Авто» на Дальнем Востоке.

На нем выпускали седан Mazda 6, а также кроссоверы CX-5 и CX-9. Кроме этого, в регионе было налажено производство моторов семейства SkyActiv-G, которые тоже не будут больше производить.

«Соллерс Авто» не собирается полностью закрывать совместный завод. Уже известно, что в планах наладить сборку других моделей. Ранее предприятием интересовалась компания Chery.

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