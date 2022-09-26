Nikkei: Mazda может полностью остановить производство автомобилей в России

Недавно стало известно, что Toyota прекращает производство своих автомобилей в России.

Завод и раньше простаивал, теперь его официально закрывают, но что с ним будет дальше неизвестно. Предположительно, предприятие будет на консервации.

Reuters написала, что в РФ еще один завод прекращает сборку японских автомобилей, и это совместное предприятие Mazda и «Соллерс Авто» на Дальнем Востоке.

На нем выпускали седан Mazda 6, а также кроссоверы CX-5 и CX-9. Кроме этого, в регионе было налажено производство моторов семейства SkyActiv-G, которые тоже не будут больше производить.

«Соллерс Авто» не собирается полностью закрывать совместный завод. Уже известно, что в планах наладить сборку других моделей. Ранее предприятием интересовалась компания Chery.